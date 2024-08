Mercato – Oggi summit decisivo tra Manna e i dirigenti del Chelsea per chiudere l’affare Lukaku

Intenso lavoro in questi giorni per il dirttore sportivo del Napoli Manna, per completare la squadra da affidare a Conte. Dopo il brasiliano Neres, arrivato, ieri a Castel Volturno, sono previsti altre tre rinforzi, primo fra tutti il belga Lukaku, pupillo del tecnico leccese che, fin da subito ha chiesto l’acquisto del centravanti ex Inter e Roma. Ma il Chelsea, proprietario del cartellino non vuole cederlo in prestito, bensì a titolo definitivo per la cifra di almeno 35 milioni più bonus, mentre la società azzurra ha proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più bonus. Pertanto, adesso, bisogna solo aspettare come si evolverà la trattativa. Dal canto suo, Lukaku ha rifiutato qualsiasi altra offerta che non sia il Napoli, vuol riabbracciare il suo vecchio allenatore a tutti i costi. Una situazione che potrà avantaggiare Manna., il quale è nella capitale del Regno Unito, non soltanto per il bomber belga ma pure per parlare con la dirigenza del Brighton per intavolare l’affare Billy Gilmour. Tuttavia l’ex club di De Zerbi deve chiudere, prima l’acquisto di O’Riley dal Celtic. Una volta definite queste due operazioni, il Napoli dovrà trovare una soluzione alla cessione di Osimhen., accontendosi di ricevere una trentina di milioni in meno rispetto alla clausola di 120 milioni.