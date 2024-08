Calciomercato – Il San Paolo offre al Napoli 200mila euro per liberare Mario Rui

Il Napoli è ancora, a poco più di una settimana dalla fine del calciomercato, un caniere apertissimo sia in entrata che in uscita, infatti, ci sono tante operazioni da portare a termine tra cessioni e acquisti. Ultimamente, per il terzino sinistro portoghese Mario Rui si profiliva l’ipotesi di tornare in Portogallo, dopo tantissimi anni trascorsi nel nostro paese. Un ritorno in patria molto gradito dal difensore ma, ora sembra essere cambiato lo scenario: infatti è giunta, prima un’offerta dal Valladolid, che l’azzurro avrebbe rifiutato. E poi si è intromesso il club brasiliano del San Paolo, decisamente interessato al giocatore per rimpiazzare Welington, che pare destinato ad andar via, direzione Premier, al Southampton. Alla società partenopea è arrivata una proposta ufficiale di 200mila euro per liberare il portoghese. Al giocatore, invece è stato offerto un contratto fino a dicembre 2026. Il Napoli ci sta riflettendo e darà una risposta al club paulista nei prossimi giorni.