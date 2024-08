IL PUNTO SULLA A – Seconda giornata: una domenica all’insegna delle sorprese, dopo Lazio e Milan anche Atalanta e Roma vanno k o

La seconda giornata di campionato, ancora orfana dei due posticipi di questo lunedì, ieri, ha riservato risultati del tutto inaspettati, infatti, dopo Milan e Lazio,anche l’Atalanta e la Roma sono andate k o, rispettivamente contro il Torino, in trasferta e contro l’Empoli in casa. Entrambe hanno perso per 2 a 1. Sorprendente, pure il pari ad occhiali della Fiorentina, al Franchi, con il neo promosso Venezia. Primo successo, invece, per il Napoli di Conte che ha travolto, al Maradona, il Bologna per 3 a 0. Gli azzurri si sono, così, riscattati dalla bruciante debacle di domenica scorsa. Nel capoluogo campano torna l’ottimismo. Stasera, il turno si chiude con Cagliari -Como, ore 18.30 e Verona – Juve, alle 20,45. Chi vincerà andrà in testa, a punteggio pieno in solitudine, a meno che non si dividano la posta in palio.