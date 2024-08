EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Napoli in crescita, gli azzurri con l’orgoglio e con l’anima conquistano la prima vittoria stagionale

Finalmente, al Maradona, dopo cinque mesi, i tifosi azzurri tornano a gioire ed a intonare cori per salutare la prima vittoria del Napoli, in questo campionato. Battuto meritatamente, per 3 a 0, il Bologna dei miracoli che non ha mai impensierito, se non in una sola occasione, sventata alla perfezione da Meret, la difesa paertenopea che con Buogiorno si è ricompattata. Protagonisti assoluti della serata i due calciatori che in un primo momento si erano impuntati per andar via, ossia il capitano Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia, entrambi andati a rete, per la felicità di Conte, il quale ha visto, finalmente, la squadra giocare con orgoglio e mostrare un’anima che prima non aveva. Naturalmente, come non ci si diveva abbattere per la sconfitta col Verona, oggi, non bisogna esaltarci più di tanto e fare voli pindarici. L’unica certezza è quella che il Napoli con i prossimi innesti, primo fra tutti, Lukaku, non ripeterà la disastrosa stagione passata. L’obiettivo primario della società è tornare in Champions League, sia per il prestigio, sia per i grossi introiti che regala la maggiore competizione europea. Passi per un anno mancare la qualificazione ma due sarebbero troppi. I presupposti per fare un campionato di vertice ci sono tutti e con uno dei migliori allenatori italiani in panchina, sarà certamente più facile, almeno questo, è l’auspicio dei milioni di sostenitori azzurri, sparsi nel mondo. Intervistato, a Dazn, subito dopo la gara, il tecnico leccese, emozionatissimo ha dichiarato:

“Sono i miei primi tre punti col Napoli ed è una grandissima emozione. Dobbiamo vivere sempre questi momenti, perché sono queste sensazioni che ti spingono ad andare oltre gli ostacoli. “

Nei pochi minuti finali che ha disputato il nuovo arrivato David Neres, il brasiliano si è messo in mostra con l’assist del terzo gol di Simeone e facendosi ammirare per le sue grandi qualità, si tratta di un calciatore che potrà fare la differenza nel corso dell’annata. Il talento proveniente dal Benfica è stato richiesto a gran voce da Antonio Conte. Il club azzurro, per accontentare il proprio allenatore, si è fatto carico di un esborso non indifferente, circa 28 milioni di euro per il cartellino. Intanto, in casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Victor Osimhen.Per lui, in mancanza di offerte di club europei, l’unica pista possibile resta quella araba. Se il nigeriano non intende restare fermo, fino a gennaio, dovrà adeguarsi. Certo se restasse e facesse coppia con il belga, in avanti saremmo al cospetto di un attacco delle meraviglie. Credo, però che tale possibilità sia molto remota, visti anche i costi dei due ingaggi che, difatti, il club partenopeo dovrebbe sobbarcarsi la “modica” cifra di 36 milioni di euro.