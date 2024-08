LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Kvara ansioso, Lukaku è tutta n’ata storia

Meret 7 – Salva il risultato con un prezioso intervento negli ultimi istanti di gara.

Di L0renzo 6.5 – Difende e appoggia l’azione con grande determinazione.

Rrahmani 5.5 – Troppo passivo nelle chiusure.

Buongiorno 6 – Inizia anche lui poco deciso, ma migliora con l’andare del match.

Mazzocchi 6 – Generoso, ma spesso si pesta i piedi con Politano.

(Simeone s.v.)

Lobotka 5.5 – Soffre i ritmi e la qualità del centrocampo di Pecchia.

Anguissa 6.5 – Decisivo il suo gol nel finale, anche se durante la gara era passo troppo c0mpassato al cospetto di un centrocampo avversario stasera decisamente superiore.

Olivera 5 – Soffre tremendamente le scorribande di Man e compagni sul suo lato.

(Spinazzola 6 – Appoggia con più qualità e continuità l’azione offensiva, anche se le sue iniziative non sempre vanno a buon fine.)

Politano 5.5 – Non trova spunto e posizione in campo.

(Neres 6.5 – Qualità superiore nei minuti decisivi del match.)

Raspadori 5 – Inadatto al ruolo e alle idee di calcio di Conte.

(Lukaku 7 – Con lui è tutta n’ata storia e si capisce subito perché Conte l’abbia voluto: gioco di sponda spalle alla porta e presenza intimidatoria in area di rigore. Ottima la prima.)

Kvaratskhelia 5.5 – Si incaponisce con iniziative individuali e quando ha la palla buona per far male, risulta impreciso. Nei minuti finali si fa prendere dall’ansia, sparando conclusioni alla viva il parroco e non servendo adeguatamente i compagni.

Conte 5.5 – Alla fine, riesce a centrare la vittoria grazie all’espulsione di Suzuki, ma il Parma aveva impostato il match molto meglio e, soprattutto in difesa, gli azzurri si erano fatti trovare impreparati. Tardive alcune sostituzioni ed anche il non voler cambiare modulo prima del vantaggio numerico non è un buon segnale. Rimane la fondamentale vittoria, ora ci avrà tempo per registrare meglio la squadra con i nuovi arrivi.