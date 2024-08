LA PARTITA – Napoli-Parma 2-1, gli azzurri rimontano con Lukaku e Anguissa

Il Napoli batte il Parma 2-1 al Maradona. Nel primo tempo segnano gli ospiti con Bonny, ma nei minuti di recupero finali gli azzurri ribaltano la partita con Lukaku e Anguissa.

PRIMO TEMPO

Al 15’ due occasioni per il Parma in pochi secondi, prima con Kovalski che colpisce la traversa e poi con Bonny che spedisce il pallone sul palo. Al 18’ calcio di rigore per il Parma per un fallo di Meret su Bonny, che dal dischetto non sbaglia. Al 32’ ci prova ancora il Parma con Berbabè, il aplllone termina di poco a lato. Al 45’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 49’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 54’ conclusione di Kvaratskhelia dalla distanza ma il pallone viene intercettato da Suzuki. Al 65’ traversa di Bukngiorno sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 75’ espulso per doppia ammonizione Suzuki per un fallo su Neres. All’87’ l’arbitro assegna un rigore per il Napoli per un fallo di Almqvist su Simeone, ma dopo il check al VAR viene annullato. L’arbitro assegna 11 minuti di recupero. Al 92’ arriva il pareggio del Napoli con Lukaku su assurdo di Spinazzola, poco dopo gli azzurri ribaltano la partita con Anguissa che va a segno di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 102’ grande parate di Meret su un tiro di Almqvist. Al 104’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (33′ s.t. Simeone), Anguissa, Lobotka, Olivera (1′ s.t. Spinazzola); Politano (24′ s.t. Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (18′ s.t. Lukaku). All. Conte

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh (28′ s.t. Osorio), Circati, Valeri (8′ p.t. Delprato); Sohm, Bernabé; Man, Kowalski (12′ s.t. Almqvist), Mihaila (28′ s.t. Charpentier); Bonny (12′ s.t. Cancellieri). All. Pecchia

Reti: 19′ p.t. Bonny (r) (P), 47′ s.t. Lukaku (N), 51′ s.t. Anguissa (N).

Assist: 47′ s.t. Spinazzola (N), 51′ s.t. Neres (N).

Arbitro: Tremolada di Monza.

Ammoniti: 43′ p.t. Anguissa (N), 13′ s.t. Lobotka (N), 13′ s.t. Conte (N), 16′ s.t. Mihaila (P), 18′ s.t. Suzuki (P), 30′ s.t. Suzuki (P).

Espulsi: 30′ s.t. Suzuki (P).

Mariano Potena