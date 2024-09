Editoriale post Parma – Napoli vincente ma che fatica

Editoriale. Gli azzurri bissano il successo della settimana scorsa, battendo a fatica un coriaceo e volitivo Parma che ha disputato uno splendido primo tempo, chiudendo, meritatamente in vantaggio la prima frazione di gioco. Il Napoli, viceversa, ha approcciato il match in maniera passiva, tornando in un certo senso all’ antico. La squadra ha evidenziato i suoi limiti in avanti dove Raspadori non rende nel ruolo di centravanti. Nel secondo tempo, probabilmente spronati dal tecnico leccese, la musica è cambiata, grazie soprattutto all’espulsione per doppia ammonizione del portiere Suzuki. Tra i pali è andato un calciatore che ovviamente ha fatto quello che ha potuto. Buon debutto di Lukaku, autore del gol del pari, ancora bene Neres al suo secondo assist vincente che ha permesso ad Anguissa di incornare la rete della vittoria sul tramonto del match. Sta di fatto che Antonio Conte, durante la sosta trovare dei correttivi ed inserire al più presto i nuovi acquisti per dare linfa e qualità alla formazione che ha lamentato, ieri ancora scorie della passata stagione. Tuttavia contava solo vincere e il Napoli di riffa o di raffa, ha raggiunto l’obiettivo.