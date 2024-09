ANTEPRIMA PARTITA CAGLIARI vs NAPOLI – Azzurri alla ricerca del tris di successi consecutivi

Dopo le due vittorie nella seconda e terza giornata di campionato, il Napoli sta preparando, in quel di Castel Volurno, la gara di Cagliari di domenica alle 18. Gli azzurri andranno alla ricerca del tris di successi consecutivi, mai registrato, nella stagione scorsa. Antonio Conte, tenendo presente le condizioni di tutti i suoi giocatori che molti dei quali sono reduci dagli impegni internazionali, in giro per il mondo, durante la sosta. farà dei piccoli cambiamenti rispetto all’ultimo match col Parma. Sembra certa la presenza di Lukaku dall’inizio, al centro dell’attacco. Il belga è in perfetta forma,avendo approfittato dei doppi allenamenti sostenuti in gruppo e in solitudine, in questi quindici giorni di sosta , Un’altra novità potrebbe essere l’innesto dello scozzese Mc Tominay, qualora Anguissa, tornato, solo ieri, non fosse in perfette condizioni. Per il resto tutto confermato con la difesa a tre formata da capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno Mazzocchi, quindi Lobotka, Anguissa o Mc Tominay e Olivera nella linea a quattro di centrocampo, infine Politano e Kvaratskhelia dietro il numeo 11 big Rom. Dal canto suo Nicola potrebbe non contare su Matteo Prati che ha svolto terapie ed allenamento personalizzato. Intanto, la compagine sarda ha ritrovato soltanto, ieri, i calciatori impegnati con le nazionali, ossia Makoumbou, Marin, Luvumbo e Sherri. Vediamo, dunque, le probabili formazioni che scenderanno in campo, all’Unipol- Domus:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, (Mc Tominay) Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

E’ giunta l’ora delle statistiche della sfida tra rossobù e azzurri; Cagliari e Napoli vantano 87 precdenti, suddiviusi tra serie A, B e Coppa Italia. Il bilancio vede la squadra partenopea in netto vantaggio con 39 successi contro 14, per un totale di 123 reti realizzate e 68 subite. Gli isolani hanno vinto solo una delle ultime 26 partite contro il Napoli in Serie A. Nello scorso campionato il Napoli si fece raggiungere sull’1 a 1, a pochi secondi dal termine della partita. E’ stato, questo, l’unico pari registrato nelle recenti sette sfide disputate, nelle altre sei, solo successi azzurri. Per la cronaca, l’attuale bomber della squadra di Conte, Romelu Lukaku è andato a segno in tutte le tre trasferte giocate contro il Cagliari in Serie A. realizzando ben quattro gol. Direttore dell’incontro sarà l’arbitro romano La Penna.