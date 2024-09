SSCN -Il club partenopeo pronto a blindare il talento georgiano con un ingaggio da sei milioni

A parere di Antonio Conte, Kwicha Kvaratskhelia rappresenta un giocatore imprescindibile per il suo progetto, tanto è vero che, appena giunto a Napoli, ha messo il veto sulla sua eventuale cessione, pur davanti ad una grossa offerta. Nelle ultime ore, la dirigenza partenopea è in continuo contatto con l’entourage del georgiano, per trovare un punto di incontro tra domanda e offerta. Il suo procuratore chiede 8 milioni, mentre la SSCN è arrivata ad offrirne 6. Sarebbe già uno sforzo notevole per De Laurentiis che ha fatto enormi sacrifici sul mercato estivo spendendo la bellezza di 150 milioni di euro. La differenza di due milioni, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare il rinnovo del contratto, perché, con il possibile inserimento di una clausola rescissoria, la situazione dovrebbe definirsi in tempi brevi. Il Napoli non vuole assolutamente privarsi di un talento cristallino come quello di Khvicha Kvaratskhelia, vero trascinatore della squadra, per cui l’intesa arriverà sicuramente.