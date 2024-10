ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs COMO – Prove di fuga per la formazione di Conte

La formazione azzurra, in seguito alla vittoria sul Monza, nello scorso turno, al Maradona, ha conquistato il primo posto solitario in classifica e domani, contro il sorprendente Como di Fabregas, non ha alcuna intenzione di mollarlo. Anzi, i partenopei, visti i prossimi incontri, sulla carta, abordabili, tenteranno una prima fuga. Tuttavia, i lariani sono un cliente difficilissimo, come si evince dai risultati conquistati finora. Il Como è reduce peraltro da due successi di fila, per cui scende al Maradona col morale alto e con la voglia di ben figurare contro la capolista. In vista di questo match, valido per la settima giornata, il tecnico dei partenopei non apporterà nessun cambiamento, rispetto all’ultima gara di domenica. Riproponendo il 4-3-3, vedremo nuovamente Caprile fra i pali, davanti al quale il quartetto composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. Inmezzo al campo, quindi ci saranno ancora McTominay, Lobotka e Anguissa, mentre nel tridente offensivo Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. In casa Como, pure mister Fabregas ha intenzione di confermare la squadra rivelazione, adottando il suo credo impostato sul 4/2/3/1.Pertanto dovrebbero essere le seguenti le formazioni che calcheranno, domami, il terreno di Fuorigrotta:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone

Come di consueto veniamo ai numeri della partita: in passato le due contendenti si sono affrontate in tre competizioni, tra A, B e Coppa Italia, per un totale di 32 partite; il bilancio vede gli azzurri in netto vantaggio con 21 vittorie, contro 5, sei, infine i risultati di parità. Complessivamente il Napoli ha realizzato 61 gol e subiti 23. L’ultimo faccia a faccia risale al lontano febbraio del 2004, campionato cadetto. All’epoca, i lariani si imposero, tra le mura amiche, per 2 a 0. Per trovare il più recente incontro in massima serie dobbiano andare, addirittura, al torneo 1988/89, quando , i partenopei, nel giugno 89, espugnarono il Senigallia per 1 a 0. Domani dirigerà l’arbitro Feliciani di Teramo che vanta un solo incrocio con gli azzurri e risale al 4 giugno 2023, ultima giornata della stagione 2022/23, Napoli vs Sampdoria 2-0. Parliamo del campionato culminato con l’assegnazione del terzo Scudetto.