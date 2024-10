CHAMPIONS LEAGUE – Successi esterni per Juve e Atalanta, Bologna sconfitto a Liverpool

Serata in chiaroscuro per le nostre tre squadre italiane impegnate nel mercoledì della seconda giornata di Champions League. Registriamo due vittorie e una sconfitta, in virtù del 3 a 2 dei bianconeri sul Lipsia e dell’Atalanta sul campo neutro contro gli ucraini dello Shakthar per 3 a 0. Fatto strano che la Juventus non prende gol in campionato ma in Europa, invece si. Molto più bravi gli attaccanti dei tornei esteri ?