LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Lukaku decisivo, Neres impatto di alto livello

Caprile 6 – Poche occasioni per mettersi in mostra, sostanzialmente incolpevole sul gol di Strefezza.

Di Lorenzo 6 – Difficoltà in fase di spinta, resta molto bloccato a fare da terzo centrale in fase di non possesso.

Rrahmani 6.5 – Poche sbavature e buona personalità.

Buongiorno 6 – Soffre un po’ gli inserimenti di Nico Paz dalle sue parti, ma sbaglia sostanzialmente poco.

Olivera 6.5 – Prezioso in occasione del rigore, bravo soprattutto in fase difensiva. Come spesso accade, non eccelsa l’intesa con Kvara.

(Spinazzola s.v.)

Anguissa 6.5 – Dominante nella prima fase di gara, poi cala un po’ dal finire del primo tempo, quando Conte gli chiede con maggior insistenza di coprire pure la zona laterale.

Lobotka 7 – Sale di ritmo nel secondo tempo e con lui tutta la squadra, prezioso in entrambe le fasi.

McTominay 6.5 – Gol pronti-via ed un paio di interessanti sgroppate.

Politano 6 – Gioca praticamente da quinto a destra, faticando molto in fase difensiva, con pochi squilli offensivi.

(Mazzocchi s.v.)

Kvaratskhelia 6 – Poco brillante negli spunti, Van Der Brempt esce sempre vincitore dagli scontri con lui.

(Neres 7 – Quando entra riesce sempre ad essere decisivo.)

Lukaku 7 – Due assist e gol su rigore, in una gara dove paradossalmente ha pure faticato a trovare spazi e a dialogare con i compagni.

(Simeone s.v.)