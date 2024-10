LA PARTITA – Napoli-Como 3-1, tris degli azzurri al Maradona

Il Napoli batte al Maradona il Como 3-1. Nel primo tempo apre le marcature McTominay, rispondono poi gli ospiti con Strefezza. Nella ripresa gli azzurri segnano ancora prima con Lukaku su rigore e poi con Neres.

PRIMO TEMPO

Al primo minuto subito in vantaggio il Napoli con McTominay, che viene servito da Lukaku in area e spedisce il pallone in rete. Al 5’ ci prova il Como con Strefezza che effettua una conclusione dal limite è il pallone termina di poco fuori. Al 23’ altra occasione per il Como con Nico Paz da fuori area, anche questa volta il pallone termina di poco a lato. Al 31’ gran conclusione di Nico Paz ma colpisce il palo. Al 42’ trova il pari il Como con Strefezza, servito da Nico Paz. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 50’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Dossena su Olivera, dal dischetto non sbaglia Lukaku. All’87’ arriva anche il terzo gol del Napoli con Neres che viene meticolosamente servito da Lukaku, si inserisce in area e va a segno. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 95’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (90′ Gilmour); Politano (79′ Mazzocchi), McTominay, Kvaratskhelia (79′ Neres); Lukaku;

Como (4-2-3-1): Audero; Van Der Brempt (83′ Engelhardt), Kempf, Dossena, Moreno (90′ Sala); Perrone, Sergi Roberto; Strefezza (83′ Belotti), Paz, Fadera (68′ Verdi); Cutrone (90′ Gabrielloni);

Ammoniti: Buongiorno (N), Strefezza (C); Conte (N)

Arbitro: Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo

Mariano Potena