NATIONS LEAGUE – Stasera l’Italia affronta il Belgio, a Roma, per la terza giornata della competizione

Ritorna in campo, questa sera, all’Olimpico di Roma, la nazionale italiana di Luciano Spalletti, prima in cassifica, in Nations League, nel suo girone, dopo i due successi esterrni con la Francia e con Israele. Il CT azzurro pare orientato a schierare la formazione con un 3-5-1-1, che vede Tonali, Ricci e Retegui protagonisti. Pellegrini, inoltre, sembra favorito sul napoletano Raspadori come trequartista, alle spalle dell’unica punta Retegui. Di Lorenzo agirà nel terzetto difensivo insieme a Calafiori e Bastoni. In casa belga l’allenatore italiano Tedesco si affiderà al tridente composto da Lukebakio, Trossard e Doku per supportare Openda in attacco. L’Italia intende confermare le due belle prove iniziali della competiziopne, nel tentativo di consolidare il primato solitario in classifica. I Diavoli Rossi,ancora una volta, orfani di Lukaku, rimasto a Castel Volturno, invece, non stanno vivendo un buon momento.