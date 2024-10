Juan Jesus trova l’auto scassinata: “Pedinato da un mese, non mi sentirò più al sicuro”

Il vetro rotto e la macchina aperta. Sono queste le immagini mostrate da Juan Jesus sul suo profilo Instagram dopo il tentativo di furto d’auto subito nella notte. Il giocatore del Napoli ha pubblicato un video alle cinque di mattina, lasciando successivamente un messaggio sull’episodio. “Sono pedinato da un mese, in questa bella città non mi sentirò più al sicuro”.

Insomma, per Juan Jesus non è stata affatto una notte tranquilla. Data la sosta del campionato per le nazionali, il difensore ha trascorso dei giorni in montagna con la famiglia. Rientrato a Napoli però, Juan Jesus ha trovato la macchina scassinata a causa di un tentativo di furto.

Così, il giocatore ha documentato la scena pubblicando delle immagini della macchina completamente in disordine con il finestrino distrutto. “Sicurezza zero! Dopo quasi un mese in cui mi hanno pedinato, oggi hanno provato a portare via la macchina” ha scritto il difensore nelle sue storie Instagram.

Successivamente, Juan Jesus ha pubblicato una nuova storia dove è tornato sull’accaduto: “Quello che è successo stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben cinque air tag (geolocalizzatori). Sapere che questi delinquenti conoscono dove abito non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro. So che i beni materiali alla fine sono secondari, ma sapere che un estraneo ha violato una cosa mia personale mi fa veramente schifo!”.

