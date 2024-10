Tifo partenopeo – Domenica, il Castellani sarà tinto d’azzurro, 4000 supportes al seguito del Napoli, aperta anche la Curva Nord Ovest

Da giorni, oramai il settore Ospiti dello stadio Castellani di Empoli è sold out. Pertanto, la società toscana ha deciso di far entrare i tifosi azzuri, residenti in regione, in un nuovo settore; per questi ultimi sarà disponibile pure la Curva Nord Ovest., al modico costo di 35 euro. Secondo le previsioni l’impianto empolese vedrà, sugli spalti, oltre 4000 supportes partenopei, pronti ad incitare la capolista, chiamata a confermarsi leader del campionato. Dunque, sarà un Castellanit tutto tinto d’azzurro per più della metà della capienza. Si tratta dell’ennesima dimostrazione del grandissimo attaccamento alla propria squadra del cuore e di un rinato entusiasmo dopo le tantissime delusioni patite nella stagione post scudetto. Per la cronaca, l’anno scorso, la sconfitta di Empoli mise fine a tutte le ambizioni europee del Napoli, provoicando una forte contrstazione ai giocatori e al club di De Laurentiis.