CHAMPIONS LEAGUE – Stasera torna la massima competizione continentale, in campo Milan, Juve e Bologna

Torna, questa sera la tre giorni di Champions League, Per l’Italia scenderanno in campo, tra le mura amiche, il Milan e la Juve che ospiteranno rispettivamente, il Club Brugge, alle 18,45 e lo Stoccarda alle 21. I rossoblù emiliani, invece, si recheranno in Inghilterra per affrontare, in serata, l’Aston Villa. Domani sarà la volta dell’Atalanta, in casa contro il Celtic, ore 18,45 e dell’Inter, ospite in Svizzera, dello Yang Boys, alle 21.