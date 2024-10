CHAMPIONS LEAGUE – Serata nera per Juve e Bologna battute dallo Stoccarda e dall’Aston Villa, ok il Milan che piega il Brugge

Si è disputata, ieri, la prima della tre giorni europea. Serata nera per la Juventus, sconfitta in casa, nel recupero, dallo Stoccarda, per 1 a 0 e per il Bologna di Italiano, uscito battuto al Villa Park dall’Aston Villa per 2 a 0. Bene, invece, il Milan che al Meazza si è sbarazzato del Club Brugge col punteggio di 3 a 1. Oggi tornano in campo l’Inter e l’Atalanta che affronano,, rispettivamente, lo Yang Boys, in Svizzera e il Celtic, a Bergamo. Gli inglesi dell’Aston Villa guidano la speciale classifica a punteggio pieno, con 9 punti, mentre la Juve si ferma a quota 6. Infine, il Bologna occupa la 28esima posizione con un solo punto.