Verso Napoli vs Lecce – Cambi in formazione, contro i salentini, in vista del big match di San Siro di martedì prossimo col Milan

Antonio Conte, per l‘anticipo della nona giornata di serie A, con il Lecce, in programma sabato 26, alle 15, al Maradona, medita dei cambi in formazione, considerando che, tre giorni dopo, il 29, ci sarà il big match con il Milan, a San Siro, test molto probante per gli azzurri che devono difendere il primo posto in classifica. Si vocifera che l’allenatore azzurro voglia far sedere in panchina Kvaratskhelia, mandando in campo,dal primo minuto, il brasiliano Neres che sta dimostrando di essere in una forma ottimale. Quando è subentrato si è rivelato sempre decisivo. L’attaccante di San Paolo ha un passo rapidissimo e tiene il pallone incollato ai piedi come pochi . In definitiva si tratta di un vero artista del calcio, il quale che ha già fatto impazzire la piazza partenopea. Contro i salentini, il mister, dunque, potrebbe lanciare il brasiliano, per la prima volta, in campionato, come titolare. Probabilmente, non sarà l’unico cambio operato dal tecnico ex Juve e Inter. Tra i pali, inoltre, si riprenderà il posto Alex Meret, che ha smaltito del tutto l’infortunio patito contro la Juve, poco pù di un mese fa.