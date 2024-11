ANTEPRIMA PARTITA INTER vs NAPOLI – La capolista, a San Siro, per difendere il primato e cercare il riscatto

Antivigilia del big match del dodicesimo turno di serie, in cui si sfideranno la pima della classe, ovvero il Napoli e la seconda, l’Inter, campione d’Italia in carica. I partenopei, reduci dal k o interno con l’Atalanta, partiranno, domani pomeriggio, alla volta di San Siro, con la massima concentrazione e la voglia di riscatto, per difendere, strenuamente, il primato in classifica. Antonio Conte che parlerà oggi, intorno alle 15, in conferenza stampa, medita di schierare la stessa squadra che fece un figurone, proprio a Milano, battendo i rossoneri di Fonseca, visto che, difficilmente, Lobotka sarà della partita, dal primo minuto. Pertanto, vedremo Meret tra i pali con la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; In mediana Anguissa affiancato da Gilmour o lo slovacco, in caso di condizioni fisiche favorevoli. In attacco con Politano e Kvaratskhelia sugli esterni, ci saranno i soliti McTominay e Lukaku, il grande ex della sfida, Malgrado il divieto di trasferta per i residenti in Campania, sugli spalti del Meazza, sono previsti circa quattromila supporters napoletani. In casa nerazzurra, dopo il turnover di Champions, Inzaghi schiererà nuovamente i titolari, con il rientro dei vari Dimarco, Acerbi, Bastoni,Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan eThuran. Alla luce di queste indicazioni, le probabili formazioni dovrebbero essere le seguenti:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Passiamo ai numeri di questo big match di domenica sera: purtroppo il Meazza sponda nerazzurra, è uno stadio tabù per il Napoli. Infatti, negli ultimi 29 anni, ha vonto solo in tre occasioni, la più recente è quella del 2020, alloquando, gli azzurri si imposero per 1 a 3. I partenopei hanno giocato contro l’Inter in 4 competizioni per un totale di 176 partite, ottenendo 52 vittorie, 43 pareggi e 81 sconfitte. In totale 191 gol fatti e 260 gol subiti. Quindi, un curriculum negativo che va sfatato. Tenendo presente le ultime dieci partite di serie A, tra campani e lombardi, la squadra napoletana ha vinto soltanto una volta, cioè nel maggio 2023, con il 3 a 1, al Maradona, in virtù delle reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano. Per concludere dopo nove risultati utili consecutivi, in questo campionato, è giunta nella scorsa giornata, la brutta sconfitta contro gliorobici, per cui, toccando ferro e pure qualche altra cosa intima, il team del tecnico ex Inter, potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie A, dopo il dicembre 2023. A San Siro, infine, fischierà Mariani.