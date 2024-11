Ultim’ora – Il presidente del Napoli, in partenza per Los Angeles, invita alla calma i tifosi azzurri e a non parlare di scudetto

Il massimo esponente azzurro Aurelio De Laurentiis, prima di partire alla volta degli Stati Unbiti, destinazione Los Angeles, ha scritto un messaggio alla piazza napoletana, invitandola alla calma, di stare coi piedi per terra e di non parlare di obiettivo scudetto,che non è assolutamente nei piani, per ora, del club. Una sorta di chiarimento affinchè non si esageri nell’ottimismo. Il patron non sarà a San Siro, dopodomani, per questioni di lavoro e tormerà solo a qualche giorno dalla sfida del Maradona, contro la Roma. Il presidente, finora, era rimasto dietro le quinte tenendo sempre un profilo basso e lasciando tutto nelle mani di Antonio Conte e del suo staff, convinto che era la cosa giusta da fare. Ora invece ha pensato bene di mettere i puntini sulle i e parlare alla tifoseria, ribadendo che siaspira a ritonare in Europa e che il Napoli è sempre un cantiere aperto.