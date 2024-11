ANTICIPO DI A, 12esima giornata – Genoa vs Como 1-1, scontro salvezza senza nè vinti nè vincitori

Si è giocato, ieri, il primo anticipo della dodicesima giornata di serie A. Sfida incrociata tra due dirette concorrenti alla salvezza,ovvero Genoa e Como che hanno impattato l’incontro per 1 a 1, facendo un piccolo passo in avanti, nella classifica salendo, entrambe a 10 punti. Stasera assisteremo ad un altro anticipo, in cui, sempre in chiave permanenza in massima serie, si daranno battaglia il Lecce e l’Empoli ,al Via del Mare, con i salentini che sono intenzionati a sfruttare il fattrore campo per centrare un successo che varrebbe doppio.