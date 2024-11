Nuovo pareggio per 1 a 1, tra Lecce ed Empoli, nel secondo anticipo di serie A, valido per il 12esimo turno di campionato. Quest’oggi, sono in programma altre tre partite, a copminciare dalle ore 15, in cui si gioca Venezia – Parma, quindi, alle 18, scendono in campo Cagliari e Milan ed infine, in serata, è di scena il derby della Mole Juventus vs Torino.