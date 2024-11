ANTICIPI DEL SABATO DI A – Dodicesima giornata: Vittorie per Parma e Juventus, Milan rimontato a Cagliari

Nei tre anticipi del sabato di serie A, a margine della dodicesima giornata di campionato si sono registrati i seguenti risultati:

Venezia – Parma 1-2

Cagliari – Milan 3-3

Juventus – Torino 2-0

Dunque, passo in avanti della squadra di Thiago Motta, che vincendo il derby, sale a quota 24, agganciando, per adesso, l’Inter e avvicnandosi ad un solo punto dalla capolista Napoli, che, stasera sfiderà i nerazzurri di Inzaghi, che asprirano al sorpasso. Ancora un mezzo passo falso del Milan, a Cagliari; i rossoneri non replicano il bel successo di Madrid in Coppa ma si fanno rimontare sul 3 a 3 dai sardi. Colpaccio, infine, del Parma sulla laguna, un successo importantissimo per i ducali, in uno scontro diretto per la permanenza nella massima serie. La domenica del pallone, intanto, prevede oltre al big match del Meazza, le partite qui di seguito:

Atalanta -Udinese gara dell’ora di pranzo, quindi alle 15 ci sarà Fiorentina – Verona e Roma – Bologna, Alle 18 in campo Monza e Lazio ed in serata il ritorno di Antonio Conte, a San Siro, in veste di ex.