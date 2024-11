INTER vs NAPOLI – Lobotka dal primo minuto a San Siro? Conte ci sta pensando seriamente

Dopo il test purtroppo negativo del Napoli contro l’Atalanta, nell’ultima giornata, La squadra di Antonio Conte, questa sera si troverà di fronte un ostacolo ancor più difficile, dovendo incontrare, a San Siro, i campioni d’Italia dell’Inter che mirano al comando solitario della classifica di serie A. La compagime di Inzaghi va in rete, in casa, in campionato, da ben 28 match di fila, solo Barcellona con 29 e Lille con 30 hanno fatto meglio, per cui la difesa azzurra avrà un gran da fare per fermare Lautaro e Thuran. Non a caso l’allenatore ex Lazio, in Champions, ha fatto riposare cinque pezzi da 90, per avere a disposizione la formazione migliore per battere i partenopei che devono cancellare la brutta batosta di domenica. Sarà, pertanto, un’Inter spavalda e compatta da rispettare ma non da farsi mettere sotto con facilità. Riusciranno gli uomini del mister salentino, peralitro grande ex, a tener testa ai campioni in carica ed a reagire con orgoglio e determinazione per un pronto riscatto? Il Napoli ha una rosa competitiva, forte e unita; la partita dal canto suo, darà le motivazioni giuste per ben figurare. In campo, ovviamente, vedremo i soliti noti col solo dubbio di Lobotka, convocato sia dal tecnico azzurro che dal ct della Slovacchia . Quindi, dovrebbe aver smaltito l’infortunio patito in nazionale circa un mese fa. Dalle ultime notizie sembra che lo slovacco possa farcela, per cui Conte sta pensando seriamente di ìmpiegarlo dall’inizio, preferendolo a Gilmour. Tuttavia certezze in tal senso non ce ne sono ancora.