SERIE A 2024/25 – Un campionato così equilibrato ed affascinante non si vedeva da tempo immemore

Quest’anno la Serie A sta diventando sempre più avvincente ed equilbrata, come si evince dalla classifica al vertice, con ben sei formazioni racchiuse in soli due punti, cosa che non si vedeva da anni. Per adesso, comanda, in solitaria, il Napoli di Antonio Conte, con un punticino di vantaggio sulle inseguitrici, ma le antagoniste sono agguerritissime. L’Inter di Simone Inzaghi, campione in carica, domenica, non è riuscita nel sorpasso, pareggiando, lo scontro diretto casalingo con gli azzurri per 1 a 1. Inoltre, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Juventus hanno reso la lotta per i primi posti assai affascinante, sia per il titolo che per la qualificazione alla maggiore competizione continentale; Insomma è in atto, per la felicità dei calciofili, una vera e propria battaglia. Dal canto suo, la capolista azzurra sembra aver trovato con Conte in panchina, una solidità difensiva e una mentalità vincente che le consente di incamerare i tre punti, anche con il minimo sforzo. Poi, ricordiamo che il Napoli è uscito indenne, già in tre scontri diretti su quattro, avendo vinto col Milan, a San Siro e pareggiato allo Stadium, con la Juve e al Meazza contro i nerazzurri. Unico k o quello, a Fuorigrotta, con l’Atalanta, squadra più in palla di questo periodo. Sebbene il gioco non sia spumeggiante e bello a vedersi, i risultati stanno venendo ed è ciò che conta di più nel calcio. I partenopei hanno trovato nel pragmatismo il loro punto di forza. Tuttavia, mantenere la vetta non sarà sicuramente semplice. Dunque, questo torneo 2024/25 si sta rivelando apertissimo e pieno di colpi di scena, con diverse formazioni che possono sognare in grande, a differenza delle ultime due annate, in cui Napoli e Inter hanno fatto il vuoto dietro. Qualora tale lotta nei piani alti continuerà, ne vedremo certamente delle belle, prospettandosi un finale di stagione spettacolare che si potrebbe concludere sul filo di lana, per qualche punto. La bellezza del torneo in corso sta assolutamente in questa grande incertezza, che tiene incollati i tifosi e gli appassionati, allo stadio e davanti alla Tv. Oltre alle solite note, pure le squadre meno blasonate possono dare filo da torcere alle cosiddette“grandi”. Era ora che succedesse!