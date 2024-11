NAPOLI vs ROMA – Alla ripresa del campionato, Conte potrebbe trovare, sulla panchina giallorossa, Roberto Mancini

Come è noto la situazione in casa giallorossa è a dir poco complicata. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, di domenica, in seguito all‘ennesima sconfitta della Roma, è stato mandato via pure Juric. E manco a farlo apposta, il 24 novembre, la squadra della capitale dovrà affrontare la capolista Napoli che rappresenta un osso molto duro, in particolare in questo delicatissimo momento. Già si vociferano i nomi dei possibili candidatii alla sostituzione del tecnico serbo. Il club degli americani starebbe valutando con la massima attenzione la scelta legata al nuovo allenatore; le opzioni sono tante ma all’orizzonte traspare un nome altisonante. Infatti, Antonio Conte, contro Dybala e soci, al Maradona, nel prossimo turno, potrebbe trovare sulla panchina giallorossa l’amico Roberto Mancini, il quale ha rescisso, contestualmente, il contratto con la Federazione araba. L’ex allenatore della nazionale italiana è sicuramentein in pole position per far risalire la squadra dai bassifondi della classifica, dopo le numerose delusioni patite dai tifosi romanisti. Pertanto, il Napoli avrà di fronte una formazione assettata di riscatto.