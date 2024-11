Juventus sotto processo

Parte a Roma il processo penale che vede come imputati La Juventus Football Club e alcuni membri del precedente CdA della stessa come Andrea Agnelli e Pavel Nedved, all’epoca rispettivamente presidente e vicepresidente del suddetto CdA. Le accuse riguardano l’asserita falsificazione dei bilanci consolidati approvati dalla società torinese relativamente agli esercizi 2019, 2020 e 2021 e dei relativi comunicati al pubblico: tramite questi comunicati sarebbero state diffuse notizie false circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, per provocare una alterazione del prezzo delle azioni.

Ad aver subito un danno sarebbero quindi i risparmiatori che hanno acquistato le azioni della Juventus tra il 2019 e il 2022. In caso di condanna degli imputati gli azionisti potranno ottenere il risarcimento dei danni, perché nel compiere la loro scelta di investire o non disinvestire le azioni della Juventus hanno fatto affidamento su informazioni che successivamente si sono rivelate false. Gli azionisti, tramite anche l’ausilio di alcune associazioni dei consumatori come il Movimento dei consumatori e il Codacons, si stanno costituendo parte civile per ottenere il suddetto risarcimento.

La prima udienza è stata fissata il 5 dicembre.