Serie C, derby pirotecnico al Vigorito: 2-2 tra Benevento e Avellino

Arriva il tanto atteso derby al “Ciro Vigorito” di Benevento, dove gli Stregoni affronteranno i lupi irpini nella 15^ giornata del campionato di serie C girone C. Il Benevento, dopo il passo falso contro il Picerno, vuole punti preziosi per consolidare il primato, mentre gli uomini di mister Biancolino cercano una vittoria per rilanciarsi. Come in ogni derby le insidie sono tante, ma la Strega potrà contare sull’ apporto immancabile dei suoi sostenitori.

Nel Benevento mancherà Perlingieri convocato in nazionale, ma ecco le rispettive formazioni iniziali che scenderanno in campo:

Stregoni con Nunziante in porta. Berra, Capellini, Tosca, Oukhadda in difesa. Talia, Prisco, Simonetti a centrocampo. Tridente offensivo composto da Lamesta, Manconi e Lanini. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Ferrara, Sena, Veltri, Viscardi, Meccariello, Agazzi, Viviani, Acampora, Borello, Carfora, Francescotti, Starita.

L’ Avellino risponde con Iannarilli in porta. Cancellotti, Cionek, Enrici, Liotti in difesa. De Cristofaro, Palmiero, Sounas a centrocampo. In attacco D’Ausilio alle spalle di Gori e Patierno. A disposizione: Marson, Benedetti, Rigione, Frascatore, Arzillo, Mutanda, Rocca, Armellino, Toscano, Tribuzzi, Russo, Redan, Campanile, Vano.

Arbitra il signor Calzavara della sezione di Varese.

Il match

Il Benevento prova a fare la partita e al 20′ è Frascatore dell’Avellino che rimedia l’ ammonizione per fallo su Oukhadda. Il primo tiro pericoloso per la Strega arriva da parte di Oukhadda al 25′, ma il pallone si spegne di poco alto sulla traversa. Cross di Lamesta al 28′ e Lanini ci mette la testa: pallone fuori.

L’ Avellino ci prova con Sounas al 32′: lascia partire una conclusione da posizione defilata ma il pallone termina alto sulla traversa. Si accende il match con il vantaggio dei padroni di casa al 34′: Simonetti mette al centro per Manconi che colpisce il palo ma sulla ribattuta è Lanini che non sbaglia a porta vuota. Immediato il pareggio dell’ Avellino: al 37′ è Frascatore che di testa capitalizza un corner di D’ Ausilio.

Due minuti dopo c’è anche il raddoppio irpino: sul tiro di De Cristofaro il pallone viene deviato da un difensore del Benevento e termina a D’ Ausilio che da un metro non lascia scampo a Nunziante. Reagisce il Benevento con un tiro alto di Lamesta al 43′. L’ arbitro concede un minuto di recupero e il Benevento è sfortunato perché sul tiro di Simonetti la traversa si sostituisce al portiere e dice no al 2-2.

A inizio ripresa viene subito ammonito De Cristofaro per fallo su Lamesta. Miracolo di Iannarilli che salva l’ Avellino su una punizione di Lamesta (al 47′) diretta all’incrocio.

Al 55′ doppio cambio per l’Avellino: entrano Russo e Tribuzzi al posto di Gori e D’Ausilio. Anche il Benevento manda in campo Acampora al posto di Simonetti al 58′. Continuano i cambi per la Strega: Auteri mette dentro Borello e Starita per Lanini e Lamesta al 63′.

Errore della difesa irpina al 64′: Mancini tira sul primo palo e il portiere salva di piede, successivamente Frascatore libera addirittura di tacco. Giallo per Tosca nel Benevento al 64′: il difensore commette fallo su Tribuzzi. L’ Avellino al 66′ manda in campo Cionek e Rocca per Frascatore e Palmiero.

Al 77′ il Benevento dà spazio a Viviani e Viscardi e richiama in panchina Prisco e Tosca. Conclusione alta di Talia all’ 81′. L’ Avellino sostituisce Patierno con Liotti all’ 84′. Pareggia il Benevento con Viviani che all’ 89′ mette comodamente in rete un cross basso di Starita. Esplodono i quasi 8000 spettatori del Vigorito. L’ arbitro concede 5 minuti di recupero nei quali viene ammonito Oukhadda. Ilcforcing finale della Strega non riesce a portare a casa la vittoria. A fine gara espulso Tribuzzi dell’ Avellino. Per il Benevento è il primo pareggio tra le mura amiche.