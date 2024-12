Serie C, Benevento – Audace Cerignola 1-1: pari che va stretto agli ofantini

Scontro al vortice per il Benevento che affronta l’ Audace Cerignola, gara valida per la 17^ giornata del campionato di serie C, girone C. Dopo i tre punti conquistati col Taranto gli uomini di Auteri vogliono proseguire nel loro cammino.

Ecco l’ undici iniziale del Benevento: Nunziante in porta; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara in difesa. Talia, Prisco a centrocampo. In avanti Lamesta, Acampora, Simonetti a sostegno di Manconi. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Viscardi, Sena, Veltri, Tosca, Meccariello, Agazzi, Viviani, Borello, Carfora, Starita, Lanini, Perlingieri.

Il Cerignola di mister Raffaele risponde con Saracco tra i pali. Ligi, Capomaggio, Visentin in difesa. Coccia, Tascone, Bianchini, Paolucci, Russo a centrocampo. In attacco Jallow, Salvemini. A disposizione: Greco, Fares, Carrozza, Velazquez, , Tentardini, Ruggiero, Sainz-Maza, Di Dio, Parigini, Faggioli, Martinelli Carnevale, Iurilli, Lorusso.

Arbitra il match il signor Turrini della sezione di Firenze

Il match

Ci prova il Cerignola al 2′: tiro di Paolucci dai 20 metri ma il pallone termina di poco alto sulla traversa. Ospiti che insistono ancora con un tiro di Jallow (7′) che termina a lato. Al 12′ triplo intervento di Nunziante su Jallow, Tascone e Salvemini che salva il Benevento dalla capitolazione.

Al 13′ rimedia il giallo Capomaggio dell’ Audace Cerignola. Punizione per il Benevento e Manconi (14′) chiama alla deviazione in corner il portiere avversario.

Giallo per Visentin del Cerignola al 19′. Clamoroso gol fallito dal Benevento al 25′: Saracco ipnotizza Manconi che si trovava solo davanti al portiere. Palo del Cerignola al 29′: Jallow anticipa Ferrara e tocca il pallone sull’ uscita di Nunziante, ma ci pensa il palo a negargli la gioia del gol. Cartellino giallo per Simonetti del Benevento che al 30′ commette fallo su Bianchini.

Cartellino anche per Coccia del Cerignola che, al 42′, commette fallo su Bianchini. Il primo tempo termina dopo tre minuti di recupero.

Nella ripresa il Cerignola sostituisce Coccia con Tentardini. Passa in vantaggio il Benevento al 57′: sugli sviluppi di un angolo Visentini mette il pallone nella propria rete.

Immediato il pareggio ospite con Jallow al 62′: errore di Oukhadda, il pallone giunge a Tascone che crossa al centro dell’ area di rigore e sull’ incerta uscita di Nunziante l’ attaccante ospite gonfia la rete.

Giallo per Ligi del Cerignola al 67′. Cambio nel Benevento: al 68′ entra Starita al posto di Lamesta.

Giallo per Acampora al 72′.

Il Benevento sostituisce Acampora e Prisco con Lanini e Viviani al 74′. Nel Cerignola entra Ruggiero ed esce Bianchini all’ 83′. Altro cambio negli ospiti che mandano in campo Parigini al posto di Jallow all’ 87′. Risponde il Benevento con Perlingieri al posto di Manconi all’88’. Concessi tre minuti di recupero e il Cerignola manda in campo Sainz – Maza al posto di Paolucci. Ospiti che conquistano un pareggio che, per quanto visto in campo, gli sta molto stretto.