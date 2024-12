Ferrari campione del mondo della Formula 1 2024 ad Abu Dhabi: cosa deve succedere nell’ultima gara continua su: https://www.fanpage.it/sport/motori/ferrari-campione-del-mondo-della-formula-1-2024-ad-abu-dhabi-cosa-deve-succedere-nellultima-gara/ https://www.fanpage.it/

Dopo diversi anni la Ferrari torna a giocarsi un titolo iridato nell’ultimo gran premio stagionale. Dopo il sorprendente risultato del folle GP del Qatar, infatti, la scuderia di Maranello arriva al GP di Abu Dhabi ancora matematicamente in lotta con la McLaren per conquistare il Mondiale Costruttori della Formula 1 2024.

L’impresa non è semplice per gli uomini del Cavallino Rampante, dato che per farlo ci sono da recuperare ancora 21 punti al team britannico che guida la classifica alla vigilia dell’ultima gara che si disputerà sul circuito di Yas Marina. A Charles Leclerc e Carlos Sainz non basterà infatti nemmeno arrivare in prima e seconda posizione (mettendo a segno anche il giro veloce della corsa) per mettere automaticamente fine al digiuno iridato della Rossa che dura dal 2008. Anche in quel caso, difatti, bisognerà tenere conto del piazzamento finale dei due alfieri del team di Woking, Lando Norris e Oscar Piastri, a cui invece basterebbe ottenere 24 punti per portare a casa il titolo (che McLaren non vince addirittura dal 1998) indipendentemente dal risultato degli avversari.

Un’impresa complicata ma non impossibile per la Ferrari che ha ancora diverse combinazioni di risultati della gara di Abu Dhabi a proprio favore. Se uno dei sue due piloti dovesse vincere la gara e si arrivasse a pari punti in classifica con la McLaren sarebbe la scuderia di Maranello a conquistare l’alloro, già perché il regolamento della Formula 1 prevede che se due team ottengono lo stesso numero di punti nel corso della stagione a determinare chi sarà davanti nella graduatoria è innanzitutto il numero di vittorie ottenute nelle Gare Lunghe (al momento il conteggio è in parità dato che fin qui ne hanno ottenute cinque a testa), in caso di ulteriore pari merito a decidere chi precede l’altro in classifica è il numero di secondi posti ottenuti, sempre nelle Gare della domenica, ed in questo caso dunque il titolo andrebbe alla scuderia britannica che arriva all’ultimo round in vantaggio per 10 a 4.

Tutte le combinazioni di risultati del GP di Abu Dhabi che consentono alla Ferrari di vincere il Mondiale Costruttori della Formula 1 2024

Analizzando i vari scenari, ecco cosa deve succedere nella gara del GP di Abu Dhabi affinché la Ferrari conquisti il titolo costruttori della Formula 1 2024:

Leclerc e Sainz si piazzano ai primi due posti mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 24 punti

Leclerc e Sainz si piazzano ai primi due posti senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 23 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e terza posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 21 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e terza posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 20 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e quarta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 18 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e quarta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 17 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e quinta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 16 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e quinta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 15 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e sesta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 14 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e terza posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 13 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e sesta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 13 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e settima posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 12 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e terza posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 12 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e settima posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 11 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e ottava posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 10 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e ottava posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 9 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e nona posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 8 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e nona posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 7 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e decima posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 6 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in prima e decima posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 5 punti

Uno tra Leclerc e Sainz vince la gara mettendo a segno il giro veloce della gara mentre l’altro finisce fuori dalla zona punti con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 5 punti

Uno tra Leclerc e Sainz vince la gara senza mettere a segno il giro veloce della gara mentre l’altro finisce fuori dalla zona punti con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 4 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e quarta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 10 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e quarta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 9 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e quinta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 8 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e quinta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 7 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e sesta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 6 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e sesta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 5 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e settima posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 4 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e settima posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 3 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e ottava posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 2 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in seconda e ottava posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che non ottengono complessivamente nessun punto

Leclerc e Sainz si piazzano in terza e quarta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 7 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in terza e quarta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 6 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in terza e quinta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 5 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in terza e quinta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 4 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in terza e sesta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 3 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in terza e sesta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 2 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in terza e settima posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che non ottengono complessivamente nessun punto

Leclerc e Sainz si piazzano in quarta e quinta posizione mettendo a segno anche il giro veloce della gara con Norris e Piastri che ottengono complessivamente meno di 2 punti

Leclerc e Sainz si piazzano in quarta e quinta posizione senza mettere a segno il giro veloce della gara con Norris e Piastri che non ottengono complessivamente nessun punto

Fanpage.it