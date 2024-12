ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs LAZIO – I partenopei a caccia della rivincita di Coppa Italia

Dopo la brutta parentesi di Coppa Italia, la formazione di Antonio Conte si rituffa in campionato, dove, domani, incontra nuovamente la Lazio di Baroni. Quella del Maradona sarà una partita totalmente diversa rispetto a giovedi, prima di tutto perche torneranno tutti i titolarissimi, poi nel mirino del Napoli vi è l’obiettivov di entrare tra le prime quattro ed infine c’è la voglia matta di rivincita, dopo la figuraccia dell’Olimpico. I biancocelesti hanno dimostrato che il k o di Parma è stato solo un incidente di percorso, quindi verranno a Fuorigrtotta, consapevoli della loro forza, pur conoscendo il grande valore della formazione azzurra titolare. Non sarà cosi facile come a Roma, scardinare il bunker difensivo formato dalla coppia Rrahmani – Buongiorno. In casa Napoli, archiviata la delusione, si respira aria di “vendetta”; il tecnico salentino, in questi giorni criticato e colpevolizzato per l’eccessivo turnover di due giorni fa, ha spronato i suoi a difendere il primato, oggi, nelle mani degli orobici. Per riprendersi la testa della classifica, il Napoli deve assolutamente vincere, sebbene non sarà facile ma è proprio in quersti momenti che si vede il carattere di una squadra che sembra unita e compatta. Naturalmente, pure i biancocelesti si schiereranno con la migliore formazione possibile, non ci sarà Rovella, cervello della squadra, squalificato dal giudice sportivo. I titolarissimi di Conte sono ansiosi di proseguire il buonissimo cammino fatto finorain A. Le probabili formazioni di domani, dunque, dovrebbero essere le seguenti:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Mathias Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Noslin, Pedro, Zaccagni; Valentino Castellanos.

Veniamo alle statistiche del match: gli azzurri hanno affrontato i biancocelesti in quattro competizioni tra serie A, B, Coppa Italia e Divisione Nazionale, per complessive 167 partite, conseguendo 63 vittorie, 52 pareggi e 52 sconfitte. In totale 221 gol fatti e 197 gol subiti. Dal canto suo, la Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare, dopo aver perso, in precedenza, per ben quattro volte di seguito. Nel passato campionato, la partita del Maradona terminò col successo degli ospiti per 2 a 1. Ma quel Napoli, come ricorderete, fu disastroso. All’Olimpico, i vari Kvaratskhelia, Lukaku, Mc Tominay, Buomgiormo, Rrahmani, Lobotoka e così via, hanno riposato, per cui delle gambe più fresche potrebbero fare la differenza, almeno questo è l‘auspicio della piazza napoletana che si aspetta un immediato riscatto.