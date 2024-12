ANTICIPI DEL SABATO DI A, 15esima giornata, pari ad occhiali fra Genoa e Torino, continua la pareggite della Juve, si risveglia la Roma

Si sono giocati, ieri, altri tre anticipi validi per la 15esima giornata di A. Questi i risultati:

Genoa – Torino 0-0

Juventus – Bologna 2-2

Roma – Lecce 4-1

Partita salvezza tra rossoblù e granata in cui prevale la paura di perdere, mentre per la Juve di Thiago Motta ennessimo pareggio stagionale, nono in campionato e stavolta le è andata anche bene, visto che il Bologna era in vantaggio per 2 a 0, dominando la gara per oltre 70 minuti. Prima l’olandese ex Atalanta e poi il giovane Mbangula, nel recupero, hanno acciuffato la parità. Tuttavia, i bianconeri si allontano sempre di più dalla vetta. Resuscita, invece, la Roma che travolge il Lecce con un poker di gol che riporta in pò di serenità nell’ambiente giallorosso. Oggi si disputano quattro partite, iniziando con il match delle 12,30 tra Fiorentina e Cagliari, poi alle 15, scenderà in campo il Verona contro l’Empoli e alle 18 il Venezia con il Como. Quindi, chiuderà la domenica calcistica il posticipo delle 20,45, nel quale saranno di fronte, ancora una volta, il Napoli e la Lazio. I partenopei vogliono riprendersi la testa della classifica e “vendicare” l’eliminazione dalla Coppa Italia, patita tre giorni fa all’Olimpico. Si preannncia, pertanto, una gara apertissima dove sembra scongiurato uno scialbo 0 a 0.