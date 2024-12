NAPOLI vs LAZIO – Incognita maltempo, le previsioni parlano di temporali sulla città partenopea, per l’intera giornata

Da stanotte su Napoli si è abbattuta una forte pioggia e le previsioni per la giornata odierna parlano di un’allerta meteo che produrrà forti temporali. C’è molto timore per quanto riguarda la copertura del terreno di gioco e dello stesso stadio Diego Armando Maradona che non possiede un’adeguata protezione anti pioggia sugli spalti. Secondo quanto riporta, stamane, il massimo quotidiano napoletano, verranno fatti dei sopralluoghi attenti attraverso l’invio di droni sulla struttura della copertura dell’impianto di Fuorigrotta che già, in passato, ha creato non pochi problemi. Pure il previsto spettacolo del cantante Geolier, il quale dovrebbe presentare il progetto tra la SSCN e la Disney è in fortemente in dubbio a causa di questa allerta. Si spera, quindi, in un cambiamento della situazione meteorologica da qui a stasera, affinchè la partita fra il Napoli e la Lazio si possa godere tranquillamente, senza gli eventuali disagi che potrebbe procurare un forte acquazione nella zona flegrea. Anche l’esibizione calcistica ne potrebbe subire le conseguenze. Malgrado tale prospettiva poco felice, il match non è, per il momento, in dubbio.