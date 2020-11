Alfonso De Nicola: “Napoli? Se l’ASL ha detto di non partire, non vedo come avrebbe potuto farlo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il dottor Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli.

“Medico sociale rischia reato penale se non comunica i nomi dei positivi? Secondo me la comunicazione va fatta. Bisogna vedere che provvedimento poi prende ma il medico è tenuto a comunicarle, lo deve fare. Non credo che ci sia una negligenza da parte dei medici. Caso Napoli? Non conosco le carte ma se il Napoli ha comunicato con l’ASL e quest’ultima ha detto di non partire, non vedo come avrebbe potuto farlo. Agnelli disse che sarebbe partito? Probabilmente perché avrebbero fatto comunque la comunicazione però sarebbero partiti ugualmente per via dei regolamenti FIGC e CONI.

Linea comune? Noi medici dobbiamo solamente dire se è rischioso o no far partire la squadra. Il resto sono fatti loro. Le squadre potrebbero anche rischiare di partire senza medici ma poi chi se ne assume la responsabilità? Come fai fai, sbagli. Il medico può dire che secondo lui è molto rischioso”.