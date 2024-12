LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Lukaku non pervenuto, Kvara gioca da solo

Meret 6 – Incolpevole sul gol, si fa apprezzare per un buon intervento su Isaksen nel primo tempo.

Di Lorenzo 5.5 – Un paio di buoni inserimenti nel primo tempo, poi si perde nella ripresa, alla ricerca di posizioni intermedie che non impensieriscono l’organizzazione difensiva laziale.

Rrahmani 5.5 – Anche lui, disputa una buona prima frazione di gara, mentre nella ripresa risulta meno preciso.

Buongiorno 6 – Qualche buon intervento difensivo e poche sbavature.

Olivera 6 – Per gran parte della partita è tra i più positivi tra gli azzurri, poi si fa infilare da Isaksen in occasione del gol.

Anguissa 6 – Lucido, troppo compassato a volte, ma sempre nel vivo delle azioni.

(Folorunsho s.v.)

Lobotka 5.5 – Una sua palla persa porta alla conclusione sulla traversa di Dele Bashiru. Per il resto è scolastico nel giro palla, più utile in fase di non possesso.

(Gilmour s.v.)

McTominay 5.5 – Una bella conclusione ad avvio gara, poi non riesce ad essere incisivo nelle sue iniziative.

(Raspadori 5 – Entra portandosi dietro l’insicurezza e l’imprecisione che lo contraddistingue in questa stagione.)

Politano 6 – Solita prestazione diligente, alla ricerca delle consuete combinazioni con Di Lorenzo, che a ben vedere sono quasi l’unica proposta offensiva del calcio di Conte.

(Neres 6 – Ingresso tardivo.)

Lukaku 5 – Un paio di sponde nel primo tempo, poi scompare. Spesso diventa un uomo regalato agli avversari.

(Simeone s.v.)

Kvaratskhelia 5.5 – Difficile da giudicare. Di fatto, è l’uomo che crea maggiori iniziative per la squadra. Tuttavia, queste iniziative non si sviluppano mai in qualcosa di concreto, anche perché è costretto a giocare da solo contro mezza difesa della Lazio, isolato dai compagni, ed eccessivamente individualista sia per indole, sia perché – forse – poco fiducioso nelle qualità tecniche dei compagni.

Conte 5 – La Lazio gli viene a palleggiare in faccia al Maradona, e per gran parte della gara dimostra di non voler andare a prendere alti gli avversari. Le azioni offensive dei suoi sono sempre prevedibili, improntate alle dinamiche tra Politano e Di Lorenzo, di spallettiana memoria, o allo “spera in Kvara”. Lascia perplessi l’intoccabilità di Lukaku, spesso uomo in meno dei suoi. Cambi tardivi – soprattutto Neres – e poco comprensibili. A ben vedere, l’aver regalato il passaggio del turno alla Lazio in Coppa, non ha sortito buoni effetti nemmeno sul campionato.