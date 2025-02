Editoriale Calciomercato azzurro invernale – Il Napoli esce indebolito da questa sessione, gestita da Manna, voto 4

Editoriale calciomercato invernale azzurro. Si è chiusa, finalmente, la sessione di gennaio del calciomercato. per cui, si ritornerà a parlare, esclusivamente, di calcio giocato, era ora, non ce la facevamo più a sentire una ridda di voci, quasi tutte poco attendibili sui possibili acquisti del club partenopeo. In un primo momento, si diceva dell’arrivo di Garnacho, giovanissimo talento argentino valutato 65 miloni di euro, quindi di Adejemi e ultimamente di Saint-Maximin, tutti candidati a rimpiazzare il partente Kvaratskhelia. Nomi, sicuramente di prestigio, che Conte aveva messo, come prime scelte, per la lista della spesa. Tutti i tentativi di accontentare l’allenatore leccese, invece sono andati a vuoto, a causa delle richieste dei relativi club di appartenenza, giudicate troppo esose. Forse sarà stato pure così, però potevano essere, non solo calciatori utilissimi per combattere, alla pari, con i campioni d’Italia in carica per la vittoria finale ma anche dei campioni in ottica futuristica data la giovane età, i quali avrtebbero, pure, portato delle plusvalenze molte redditizie nei prossimi anni. Tuttavia, il “buon”De Laurentiis, tornato quello che conoscevamo, non ha voluto spendere, nonostante la cassa poteva permetterlo e ha deciso di mollare, prendendo udite, udite, Okafor dal Milan, in prestito per 2 milioni, come per dire, dalle stelle alle stalle, con tutto il rispetto per il giocatore ex rossonero, il quale, per giunta, era stato rimandato indietro, dopo le visite mediche, dal Lipsia. Per non parlare, poi, del mancato acquisto di un difensore che serviva come il pane. Un’altra barzelletta, per non dire un altro buco nell’acqua, la trattativa per Comuzzo della Fiorentina. Resta, invece, a fare da spettatore non pagante, lo spagnolo Rafa Marin, che Conte non vede proprio. Dopo l’annuncio di De Laurentiis che ha dato il benvenuto sui social a Noah Okafor, i tifosi azzurri hanno riempito di improperie il presidente, cosa molto prevedibile. Non aver voluto rinforzare la squadra, malgrado, un budget a disposizione così imponente è molto grave. Stamattina, su tutti i giornali sportivi e non, si parla del fallimento del Napoli in questo calciomercato di inizio anno. Naturalmente, Conte è rmasto deluso e sconcertato dalla situazione; se, a luglio scorso, il Napoli era stato incoronato il re del mercato, oggi, il risultato si è complsetamente ribaltato, essendo stato giudicato quale il peggiore di tutte le altre big. Dunque, la squadra, attualmente, si è indebolita, inoltre comincia ad affiorare un pò di stanchezza tra i giocatori, diversi top player sono apparsi affaticati, come si evince dalla seconda frazione di gioco dell’Olimpico. L’organico a dispozione del mister, adesso è cortissimo e lo stress accumulato, in queste 23 giornate, da Di Lorenzo e compagni, rappresenta un handicap aggravato dalla cessione di un pezzo da 90, come il talento georgiano, non sostituito. Scendendo in campo sempre gli stessi undici, è naturale che la brillantezza inizi a scemare. La panchina non ha più quegli uomini che potevano subentrare e cambiare la partita, essendo Neres titolare, ob torto collo. Antonio Conte, cosciente di questa cosa, recentemente, ha dato tre giiorni di riposo ai suoi, per farli recuperare. Ma non è bastato per vincere a Roma. Per concludere, a mio avviso, al mercato di Manna non posso che dare un 4, speranzoso, tuttavia, che tutti gli sforzi enormi, fatti finora dagli azzurri, non vadano sprecati, per colpe non loro.