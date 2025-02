MONDAY NIGHT – 23esimo turno, Lazio, corsara a Cagliari, si riprende la quarta posizione in classifica

Nel Monday Night del 23esimo turno di serie A, la Lazio ha espugnato il campo del Cagliari per 2 a 1, conquistando la settima vittoria in trasferta di questo torneo. In virtù del successo in Sardegna, i biancocelesti di Baroni si riprendono il quarto posto in classifica, superando così la Juve di 2 lunghezze 42, contro 40, quindi, si assestano in piena zona Champions League. Intanto, questa sera, ritorna la manifestazione tricolore nazionale, con il primo quarto di finale che vede di fronte, al Gewiss Stadium, l‘Atalanta ed il Bologna, in gara secca. Domani, toccherà a Milan e Roma. Gli altri due quarti, invece ,si giocheranno il 25 e 28 febbraio; nella prima data ci sarà Inter – Lazio, mentre nell’ultimo giorno di questo mese, spazio a Juventus – Empoli.