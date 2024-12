Monday NIGHT SERIE A – 15esimo turno – Blitz dell’Udinese a Monza, i brianzoli battuti 1-2, sono penultimi in classifica

Nel Monday Nightd ella 15esima giornata di massima serie, una boccata d’ossigeno per l‘Udinese che ritrova il successo in quel di Monza, contro la squadra di Nesta, per 1 a 2, un risultato che porta i friulani a quota 2o in classifica, al nono posto, mentre i brianzoli restano in penultima posizione con soli 15 punti. Tre punti importantiisimi per i bianconeri che, sabato 14, alle ore 18, dovranno affrontare, in casa,un Napoli, arrabbiatissimo per la doppia sconfitta con la Lazio. Intanto stasera torna la Champions League, con due italiane impegnate: L’Inter sarà di scenain Germania contro il Bayer Leverkusen e l’Atalanta dei miracoli ospiterà il Real Madrid di Ancelotti. Milan, Bologna e Juventus, invece, scenderanno in campo domani.