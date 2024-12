Verso Udinese vs Napoli – Conte medita una novità in formazione: Neres dal primo minuto? Un lusso tenerlo, sempre, in panchina

Per la sedicesima giornata di campionato, il Napoli sarà di scena, sabato prossimo, alle 18, allo stadio Friuli, oggi denominato Bluenergy Stadium, contro l’Udinese. Gli azzurri dovranno riscattare le due batoste consecutive subite con la Lazio, quindi occorrerà, assolutamente, vincere per non perdere ancora terreno nei confronti delle altre big. Il vero problema dei partenope è l’attacco, poco incisivo con sole 21 reti all’attivo. Lukaku, per ora, ha deluso le aspettative ed è, continuamente, nel mirino della critica. Intanto, Conte sta pensando ad una novità di formazione, infatti potrebbe giocare dall’inizio David Neres, che prenderebbe il posto di Kvara, sulla sinistra o di Politano, sulla fascia destra, al fine di accrescere la fase offensiva. L’attaccante brasiliano, ogni volta che subentra, seppur per pochi minuti, riesce a rendersi quasi sempre pericoloso o ad entrare in un’azione decisiva. Finora, in serie A, ha collezionato solo 228 minuti, con un gol al Como, 3 assist, 7 occasioni create, 12 cross, 9 dribbling riusciti. Numeri importanti che non possono essere trascurati. Insomma, tenere Neres in panchina è un lusso che il tecnico salentino non si può permettere. Con i biancocelesti, in Coppa, è stato l’uomo più attivo in avanti. Staremo a vedere, di sicuro, sarebbe una mossa da tentare.