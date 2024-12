Calciomercato invernale – Il Napoli attenziona il difensore viola Biraghi, Spinazzola sembra, oramai, fuori dal progetto di Conte

L’esterno destra di difesa della Fiorentina, ex nazionale, Biraghi è nel mirino del Napoli, per la prossima sessione di mercato invernale. Il calciatore viola non sta trovando più spazio nell’undici titolare di Palladino. Manna ha attenzionato il calciatore in quanto pare l’avventura napoletana di Lenardo Spinazzola è oramai al capolinea. Difatti, visto il passaggio di Conte alla difesa a quattro , l’ex romanista non rientra più nello schema della squadra azzurra. Di qui, la possibile partenza del numero 37 dal capoluogo campano. Ultimamente, il suo impiego è stato col contagocce, per cui la società sta pensando di sostituirlo ed è spuntata l’idea di Cristiano Biraghi. Il numero 3 della Fiorentina, qualora arrivasse sotto il Vesuvio, a gennaio, ritroverebbe Antonio Conte, con il quale è stato all’Inter nella stagione 2019/2020, peraltro, una delle migliori della sua carriera. Il giocatore ha, come procuratore Giuffredi che, col Napoli, ha ottimi rapporti. Se son rose fioriranno!