NAPOLI – Adnan Januzaj possibile sostituto di Lorenzo Insigne? Lo scopriremo solo vivendo

Il presidente Aurelio De Laurentiis, vista la situazione economica in cui versa il calcio italiano che eccetto la Juve o l’Inter che hanno alle spalle grosse holding finanziarie, ha dovuto cambiare il programma futuro della società, cercando di abbassare al massimo le spese di gestione. L‘attaccante nigeriano, acquistato dal Lille, nella passata stagione per quasi settanta milioni, potrebbe essere l’ultimo esborso esoso del club partenopeo. Ora come ora la dirigenza sta puntando su calciatori in prestito o a parametro zero. In ottica prossima stagione, pertanto, il Napoli continuerà su tale strategia, alla ricerca di giocatori acquistabili a titolo temporaneo o con il contratto a scadenza. Come per esempio Adnan Januzaj, uno dei maggiori candidati a rimpiazzare il capitano Lorenzo Insigne, che andrà in Canada per giocare con il Toronto nella MLS. L’esterno connazionale di Mertens possiede grande tecnica e un buon passo, del resto Cristiano Giuntoli già era sulle sue tracce da qualche tempo, avendolo visto all’opera negli scontri tra il Napoli e la Real Sociedad, in Europa League. Qualche incontro con l’entourage di Januzaj è stato già avviato con risultati promettenti, al punto che dire che sarà lui, a luglio, a raccogliere l’eredità del fantasista di Frattamaggiore non è un’eresia. Naturalmente non sarebbe un colpo sensazionale, tuttavia acquisirlo a parametro zero non è assolutamente un affare di poco conto. Ma se sarà, realmente il belga, il sostituto di Lorenzo il Magnifico lo scopriremo solo vivendo!