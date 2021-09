SAMPDORIA-NAPOLI, LE PAGELLE: FABIAN-ANGUISSA STRAORDINARI! KK DOMINA

OSPINA 7,5: Due interventi prodigiosi nel primo tempo, che permettono al Napoli di andare all’intervallo col doppio prezioso avntaggio

KOULIBALY 7: Solito muro invalicabile, dalla sua zona non si passa. MAI. Sul 4-0, non lesina anche qualche progressione in zona offensiva.

RRAHMANI 6,5: Attento e preciso. Esce ad inizio ripresa per una pallonata in testa (MANOLAS 6: Partita senza fronzoli del greco, memore dell’errore contro la Juve.

MARIO RUI 6,5: Spinge meno del solito nel primo tempo. Nella ripresa in cui il Napoli dilaga, sale anche lui in cattedra, andando spesso e volentieri in proiezione offensiva, spezzando le azioni offensive avversarie.

DI LORENZO 6,5: Poche sovrapposizioni in avanti, ma attento e diligente in fase difensiva.

FABIAN 7,5: Un autentico gioiello il suo gol. Ma ciò che lascia stupiti in positivo, è che con Anguissa al suo fianco. sembra totalmente un altro giocatore, sia in fase di non possesso che di costruzione. Oggi ha totalmente dominato la partita imponendone i ritmi, poi quando alza la testa ha una capacità di vedere le linee di passaggio come pochi.

ANGUISSA 8: Arrivato in prestito secco sul finire del mercato, si sta rivelando un acquisto clamoroso. Non solo un recuperatore di palloni

ZIELINSKI 6,5: Il voto è per il gol, di pregevole fattura, perchè la prestazione non è stata all’altezza delle aspettative. La palla non arriva perfetta, il corpo è leggermente all’indietro, ma con la gamba il movimento è sicuro, fermo, perfetto per tirare un siluro di controbalzo che si insacca nel poco spazio che c’è alla sinistra di Audero. Capolavoro (ELMAS SV)

INSIGNE 7: Due assist in meno di 40 minuti, il terzo glielo nega Osimhen fallendo un gol a tu per tu con Audero. Solita partita da Capitano (POLITANO sv)

LOZANO 6,5: Sembra stia tornando ai suoi livelli: specie nel primo tempo si rivela una spina nel fianco sull’out di destra, appena riesce a puntare i difensori avversari son dolori. Suo l’assist per il 3a0 di Osimhen (OUNAS: Ancora una volta ottimo il suo ingresso in campo: va anche al tiro, ma Audero è bravo a respingere.)

OSIMHEN 7,5: Doppietta, se ne divora altri due, ma è una costante spina nel fianco delle difese avversarie. Se riesce a migliorare in alcuni fondamentali…. (PETAGNA 6: Entra bene in campo: di testa l’assist che permette a Ounas di arrivare alla conclusione da posizione ravvicinata)