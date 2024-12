Antonio Corbo, Gigi Pavarese, Carlo Verna, Arturo Muselli, Giacomo Agostini, Antonio Petrazzuolo a NM LIVE

NM LIVE – Corbo: “Con l’infortunio di Buongiorno viene meno una colonna, il Napoli ha bisogno di più gol, Neres e Kvara possono giocare insieme”

ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Gli infortuni fanno parte del calcio. Il Napoli è riuscito ad evitarne tanti anche grazie alla preparazione atletica e, rispetto alle altre squadre, ne ha avute molti meno. Con Buongiorno viene meno una colonna, nonostante nelle ultime gare non abbia brillato. Bisogna aspettarlo con grande fiducia perchè è un elemento fondamentale. Il Napoli ha iniziato con una formazione felicemente imperfetta e nelle retrovie non ha calciatori adatti in ogni ruolo e la società sta provando a correre ai ripari sul mercato di riparazione. Juan Jesus, purtroppo, negli ultimi due anni non è più quello di prima. Agli azzurri mancano alcuni calciatori collaudati e dal futuro sicuro, con Rafa Marin che non sappiamo ancora se è all’altezza di questa squadra, così come altri calciatori. Spero che sul mercato siano colmati i ruoli giusti, è facile trovare in questo periodo alcuni calciatori che non sono contenti nelle proprie squadre e optare per un prestito, risparmiando un tesoretto per poi poter spendere la prossima estate per l’erede di Osimhen, con Lukaku che sta avendo fasi alterne. Juan Jesus? Non sono fiducioso al 100%, lo scorso anno ha commesso molti errori e in estate andava venduto e cercare altre soluzioni. Spero che riesca a rifarsi in queste gare e che passi il prima possibile questo periodo di emergenza. Neres e Kvaratskhelia possono giocare insieme, il brasiliano è un solista che accelera molto negli ultimi 30 metri. Con lui a destra e Kvara a sinistra non c’è la copertura che dà Politano, che non sta permettendo a quest’ultimo di trovare spesso il gol. Il Napoli ha bisogno di segnare, con Lukaku, capocannoniere degli azzurri, si trova tra il sesto e l’ottavo posto della classifica marcatori in Serie A e questo vuol dire che la squadra di Conte dovrà migliorare questi numeri”.

NM LIVE – Pavarese: “Buongiorno è il miglior difensore della Serie A, Neres dovrà confermarsi contro il Genoa per fare lo step decisivo”

GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Ciclismo? Pogacar è un extraterrestre. Infortunio Buongiorno? Mancherà il miglior difensore del campionato italiano e Conte dovrà essere bravo a tirare fuori dal cilindro la giusta soluzione, anche se quella più logica sembrerebbe essere Juan Jesus, in attesa anche del mercato, ma tutto dipenderà anche dalle caratteristiche degli avversari. Dispiace per quanto accaduto al difensore italiano, anche perchè lui e Rrahmani sono fondamentali per la squadra azzurra. Credo che il Napoli abbia già individuato il difensore da prendere e ora dovrà accelerare, anche se può portare a degli scompensi economici. Adesso bisogna pensare a Genoa e Venezia, le ultime due gare prima del termine dell’anno e dell’apertura del mercato. Il Genoa affrontando il Napoli, che fino a due settimane fa era in testa alla classifica ed è una delle candidate per la vittoria dello Scudetto, avrà grandissime motivazioni che spingeranno gli avversari ad andare oltreil 100%. A Marassi il Napoli si è sempre espresso bene, il Ferraris è il vero stadio di calcio. Neres? Ora deve confermarsi a Genova per fare lo step decisivo. Può convivere benissimo con Kvaratskhelia”.

NM LIVE – Verna: “Napoli, serve più minutaggio per alcuni calciatori della rosa, Buongiorno è stato l’acquisto più importante degli azzurri”

CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “L’Atalanta è stata in grande difficoltà contro il Cagliari, anche a causa della stanchezza dovuta dalle coppe europee, ma Gasperini ha fatto tre sostituzioni nell’intervallo e tutte e cinque entro il sessantesimo, ha rischiato sfruttando tutto l’organico ed è passato a Cagliari. Mi auguro di vedere questo anche con Conte al Napoli, perchè si rischia di creare un po’ di malumore nello spogliatoio, e Neres ha avuto la sua occasione solo dopo l’infortunio di Kvaratskhelia. Per puntare al bersaglio grosso credo che ci voglia questo. La rosa dell’Atalanta è sicuramente più completa di quella degli azzurri, ma il turnover completo contro la Lazio in Coppa Italia non l’ho condiviso, perchè in campo sono andati calciatori che non hanno intesa tra loro. Infortunio Buongiorno? Dovrà essere bravo Conte a capire se cambiarlo con un difensore di ruolo o cambiare modulo con una difesa a 3 con Olivera e Di Lorenzo. Juan Jesus? Non mi convince, è stato uno dei protagonisti in negativo dello scorso anno, che ha portato il Napoli al decimo posto. Ritorno di Koulibaly? Magari. Agli azzurri serve un difensore urgentemente, soprattutto dopo l’infortunio di Buongiorno, il miglior acquisto di questa estate, nonostante McTominay e Neres stanno facendo benissimo e Lukaku sta andando a fasi alterne. Un difensore forte va preso assolutamente e sono sicuro che il Napoli a gennaio lo prenderà”.

NM LIVE – Muselli: “Buongiorno? Al suo posto farei un tentativo con Rafa Marin, Politano sta facendo molto bene e continuerei con lui”

ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Buongiorno? Al suo posto farei un tentativo con Rafa Marin, che è stato un investimento e lo proverei insieme ai titolarissimi, perchè è stato utilizzato solo con una difesa diversa e non l’abbiamo potuto apprezzare del tutto. A gennaio, poi, andrebbe preso un difensore che dia garanzie. Juan Jesus deve capire quanto può ancora dare a questa squadra, ha un peso nello spogliatoio e su questo è importante. Il girone d’andata sta finendo ed il Napoli non è più capolista, nel girone di ritorno si dovrà sbagliare ancora meno rispetto a quanto fatto in quello di andata, nonostante gli azzurri siano in un processo di formazione. Politano sta dando tutto in campo e sa che sta facendo bene, con la coscienza sta a posto e questo spiega anche la risposta con un bacio ai commenti negativi. Neres ha fatto una grande partita a Udine ed è stato il protagonista della vittoria degli azzurri, sta entrando sempre di più nel gioco e sta facendo vedere ciò che sa fare, ma Politano è un ottimo calciatore e anche lo scorso anno è stato uno dei pochissimi a salvarsi. Non terrei fuori quest’ultimo, anche se aumenterei il minutaggio del brasiliano”.

NM LIVE – Agostini: “Mi intriga lo scambio tra Biraghi e Spinazzola, Raspadori può essere utile, Neres sarebbe titolare in ogni squadra”

MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Kiwior potrebbe essere utile al Napoli, nonostante non abbia molto minutaggio nell’Arsenal, perchè nel calcio inglese sono sempre ben allenati e hanno una cultura del lavoro importante, quindi potrà mettersi subito a disposizione di Conte. Mi intriga lo scambio tra gli azzurri e la Fiorentina tra Biraghi e Spinazzola, mentre a giugno lo scenario sul mercato potrebbe cambiare. In attacco Raspadori ha sempre risposto presente e credo che possa servire a Conte, soprattutto come sottopunta o come esterno quando c’è la necessità. Simeone? Se ci fosse un’alternativa con più minutaggio ne guadagnerebbero entrambi. Neres giocherebbe titolare in qualsiasi altra squadra, è bello vederlo giocare, ma trovare spazio per lui, Kvara e Politano è difficile. Il brasiliano ha una tecnica ed una velocità di esecuzione impressionanti, a Udine ha fatto una grandissima partita. Politano a livello tattico è un calciatore importante, ma lui e Neres potrebbero alternarsi. Con quest’ultimo e Kvara ne beneficerebbe anche Lukaku, perchè il brasiliano fa gol, salta l’uomo ed è veloce”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, da Kiwior a Biraghi, Bonny e Zirkzee, gli azzurri valutano vari profili sul mercato, ecco le ultime novità”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Il Napoli avrà due gare contro Genoa e Venezia che sulla carta potrebbero essere abbordabili e potrebbero permettere agli azzurri di rosicchiare qualche punto sulle rivali. In allenamento ho visto Mazzocchi con il gruppo, e che quindi ha recuperato, mentre Anguissa ha guardato il lavoro dei suoi compagni a causa di un leggero stato influenzale, mentre Kvara è arrivato alla fine dell’allenamento con una vistosa fasciatura e che lascia presagire che ci vorrà ancora un po’ di tempo per rivederlo in campo. Buongiorno? Al posto dell’italiano dovrebbe giocare Juan Jesus con il Genoa e mi auguro che avrà grandi motivazioni per dimostrare a tutti che non è quello delle ultime partite, perchè quando ha giocato il Napoli ha sempre subìto gol a causa di suoi errori. A Marassi l’arbitro sarà La Penna, con Doveri al Var e Chiffi all’Avar. Gli assistenti saranno Mondin e Vecchi e il Quarto Uomo sarà Perenzoni. La Penna ha un buon trend con il Napoli, la squadra più arbitrata dal direttore di gara con ben 13 volte. Di queste 13, ben 8 sono le vittorie per gli azzurri, tra cui quella di Cagliari in questa stagione. Insulti a Politano sui social? Bravo a rispondere con l’emoji del bacio. Matteo sta facendo il suo e sta dando tutto. Il Napoli si allenerà venerdì mattina, poi alle 15:00 ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte prima di partire per Genova, dove giocherà sabato alle ore 18:00. Gli azzurri in difesa sono molto intenzionati a seguire la pista relativa a Kiwior dell’Arsenal, molto gradito, e va capita la fattibilità dell’operazione Danilo, che potrebbe rientrare in uno scambio con Raspadori, anche se non mi risulta. Nessuna novità sull’ex Genoa Dragusin. Ismajli dell’Empoli interessa ma non c’è stata nessuna accelerata, come confermato a microfoni spenti dal presidente dei toscani Corsi. Biraghi è finito ai margini di Palladino e potrebbe aprirsi lo scenario di uno scambio con la Fiorentina che riguarda Spinazzola. Per giugno è stato proposto De Vrij, che piace anche ad altre squadre. In attacco Simeone interessa al Torino, ma non credo che andrà via. In estate occhi su Bonny del Parma, ma con il tesoretto dell’eventuale cessione di Osimhen il Napoli potrebbe pensare a Zirkzee”. 