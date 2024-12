Montezine, De Giovanni, Giubilato, Monti, Ventura, Compagnoni, Portanova a Kiss Kiss Napoli

Fabio Cesar Montezine, allenatore dell’Al-Rayyan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKissNapoli.it: “Neres giocatore molto forte che può fare bene sia a sinistra che a destra. Anche se credo che lui si senta più a suo agio giocando a destra per poi rientrare sul suo piede forte e calciare a rete. Neres rispetto a Kvara ha una tendenza maggiore ad accentrarsi e provare a servire assist per i compagni. Del Napoli di Conte mi piace tutto: fino ad un paio di giornate fa era primo in classifica nonostante le tante difficoltà che ha avuto all’inizio della sua avventura come allenatore degli azzurri. Quelle difficoltà le ha superate alla grande venendo fuori da una situazione intricata e portando la squadra dov’è ora. Ha dato tanto ma so che ha ancora tanto da dare e da fare con questa rosa.”

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ha portato a Napoli un processo tecnico vincente, dobbiamo stare spalla a spalla tutti insieme. Conte vuole vincere, noi vogliamo vincere. La Roma sta vivendo lo stesso campionato che abbiamo vissuto l’anno scorso, la squadra è forte. Se la Roma vince quattro partite consecutive è di nuovo lì, così come il Milan. Inter e Atalanta fanno le lepri, ma il Napoli ha l’obiettivo di entrare tra le prime quattro. Non è il momento di eccepire su scelte tecniche e su scelte tattiche. Dobbiamo avere fiducia nel fatto che un allenatore di questo livello faccia le scelte giuste molto di più che faremmo noi”.

David Giubilato, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io schiererei Juan Jesus al posto di Buongiorno, conosce l’ambiente e certi tipi di partite. Il Napoli non si deve staccare dalla vetta, ma ci sarà bisogno di affinità tra i difensori e di esperienza di cui gode Juan Jesus. Io avrei preferito giocare anche la Coppa Italia onestamente perchè è una competizione che dà la possibilità a chi gioca meno di recuperare minuti. L’Inter è strutturata bene, ha due squadre, l’Atalanta non si ferma più, e per il Napoli potrebbe essere un vantaggio giocare solo le gare del campionato”.

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli a Torino ha fatto una buona partita, ad Udine la partita è stata discreta. Vedo una crescita del Napoli che è passata anche attraverso la sconfitta di campionato contro la Lazio. Il Genoa sarà un avversario che tende a chiudersi e il Napoli deve trovare più qualità in attacco. La qualità di Neres può risultare determinante a Genova, è veloce e di corsa lunga, ma ci sarà meno spazio col genoa rispetto a quello che ha trovato ad Udine. Forse non è un gran tiratore, ma è uno che crea molto in zona goal. Il Napoli non ha le coppe ed in primavera gli altri potrebbero arrivarci stanchi”.

Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Genoa subisce poco da quando ha cambiato allenatore, per il Napoli sarà una gara difficile e ci vorrà un Napoli come quello del secondo tempo di Udine. Assenza di Buongiorno? Per me Conte confermerà la difesa a quattro, direi che qualsiasi nome possa andar bene. Il vero problema non è chi sostituisce Buongiorno, ma che Napoli sarà a Genova, se sarà un Napoli presuntuoso o un Napoli col fuoco dentro. Mi metto nei panni di Vieira che è arrivato ed aveva necessità di fare subito risultato senza pensare al bel gioco. Non fa un calcio fantastico, ma rispetto a prima il Genoa subisce molto meno. Vedo grande consapevolezza dei propri limiti, ma i calciatori danno un grande contributo a livello di intensità e fisicità”.

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mario Rui? Se fossi nel Napoli lo reintegrerei visto l’infortunio di Buongiorno, in modo che Olivera possa fare il centrale. Anche perchè bisogna capire come sta Spinazzola. Genoa? Lascia molte occasioni, ma il Napoli è una squadra che comunque crea diverse palle goal. Vieira ha avuto un ottimo impatto e gli è girata discretamente bene. Di Lorenzo centrale? E’ un’altra soluzione valida, il centrale l’ha fatto in passato, ma forse Olivera è più predisposto”.

Daniele Portanova, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sostituto di Buongiorno? L’assenza sarà importante, ma il Napoli è una squadra che dovrebbe superare questa difficoltà visto l’organico che c’è. Olivera centrale? Non mi entusiasma tanto questa soluzione, se devo spostare un esterno al centro metterei più Di Lorenzo. Genoa? Non è la squadra da battere, ma è la tifoseria da battere. La cosa che rende il Genoa forte sono i tifosi, l’ambiente è molto caldo e scendono in campo anche loro. Quello è l’aspetto difficile della gara per il Napoli”.