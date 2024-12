ANTICIPI DEL SABATO DI A -Vincono Bologna, Lazio e Napoli che torna, momentaneamente, in testa

Nel sabato di serie A, velòativo alla 17esima giornata di campèionato, il Napoli, espugnando il Ferraris di Genova, con il successo sul Grifone per 2 a 1, torna in testa alla classofica, attendendo il risuiltato dell’Atalanta, di scena, quest’oggi, alle 18, in casa, contro l’Empoli. Vincono anche il Bologna che batte il Torino, in trasferta per 2 a 0 e la Lazio, contro il Lecce per 2 a 1, al Via del Mare. Dunque fattore campo inesistente per le squadre di casa che sono, tutte, rimaste all’asciutto. La domenica pallonara prevede oltre al match dei bergamaschi, altre quattro gare, partendo dal Lunch match tra Roma e Parma. Quindi alle 15 ci sarà Venezia – Cagliari, poi alle 18 la suddetta gara tra Atalanta e Empoli ed infine, in serata chiuiderà il match Monza – Juventus. La 17esima tornata di A, avrà il suo epilogo con gli ultimi due posticipi: Fiorentina – Udinese, alle 1830, a seguire, alle 20,45 Inter – Como. Buon calcio a tuti i tifosi italiani