EDITORIALE- Un Napoli double face esce vittorioso dal Ferraris, battendo il Genoa per 2 a 1 e torna in vetta

Editoriale post Genova. Un Napoli versione dottor Jekyll e mister Hyde, trova la vittoria a Marassi, contro il Genoa per 2 a 1. Dopo un primo tempo spettacolare in cui gli azzurri dominano in lungo ed in largo, disputando i migliori 45 minuti, non solo della stagione ma persino degli ultimi anni, chiudendo sullo 0 a 2, che va anche stretto ai partenopei, i quali, con Lukaku, ad inizio partita, colpiscono una traversa clamorosa, ecco l’inaspettata trasformazione in negativo: gli uomini di Conte subiscono tantissimo la reazione dei rossoblù, incassando il gol di Pinamonti e solo grazie a tre paratone di Alex Maret, riescono a portare a casa il risultato importantissimo che permette di ritornare in testa alla classifica, seppur momentaneamente. Non capiamo il perchè di questo Napoli double face che ha fatto arrabbiare il tecnico leccese, che sicuramente, negli spogliatoi, dopo il match, avrà strigliato a dovere la squadra. Ciò nonostante, il successo è arrivato e pertanto la tifoseria napoletana potrà trascorrere un Natale sereno. Questa volta, a decidere la partita, non sono stati gli attaccanti ma un centrocampista e un difensore, ovvero Anguissa, alla seconda rete di fila e Rrahmani, che hanno realizzato due gol di testa. Tre punti d’oro, sebbene siano stati soffertissimi. Per la cronaca, quella di ieri è sta la 150esima vittoria in campionato e scusate se è poco. Naturalmente la palma di migliore in campo va al portiere azzurro che merita un bel 7/2 in pagella, mentre David Neres non ripete la buonissima prestazione di Udine, rasentando la sufficienza. Oltre a Meret, Anguissa è stato all’altezza dei suoi tempi migliori, risultando anche fondamentale, nello sbloccare la gara. Nota positiva, inoltre, il recupero di Kvaratskhelia che ha disputato una manciata di minuti. Ecco, intanto, uno stralcio delle dichiarazioni di mister Conte, nel post gara:

“Sono molto soddisfatto del primo tempo, partita dominata dal primo all’ultimo minuto. Poi nella ripresa li abbiamo fatti rientrare in gara e in uno stadio così caldo ci sta soffrire ed avere difficoltà. Occorre fare tesoro di questa prestazione, perchè da queste partite, se sei bravo, costruisci qualcosa, se invece non trai nulla e pensi solo al risultato finale, allora non vai lontano.”

Riguardo a Juan Jesus che, tutti i tifosi, non volevano in squadra, ha disputato un match senza infamia e senza lode, tenendo presente i suoi limiti. Naturalmente, era difficilissimo rimpiazzare un difensore come Buogiorno, per cui non ci si poteva aspettare di più. Adesso, per trascorrere le feste in piena felicità, ci vorrebbe un risultato positivo dei toscani in quel di Bergamo, il che sembra quasi impossibile, però nel calcio nulla è scontato. Non diamo limiti alla provvidenza!