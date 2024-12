IL PUNTO SULLA A – 17esima giornata, l’Atalanta non si ferma più, undicesimo successo di fila e si riprende il primato

La 17esima giornata di serie A, che si concluderà, questa sera, con gli ultimi due posticipi in programma, quali Fiorentina – Udinese e Inter – Como, ha registrato l’undicesimo successo consecutivo della squadra di Gasperini, grazie al 3 a 2 finale, contro l’Empoli che ha permesso il ritorno solitario dei bergamaschi, in vetta alla classifica. La domenica di campionato ha visto, pure le vittorie della Roma sul Parma per 5 a 0, del Venezia che ha sconfitto al Penzo, il Cagliari per 2 a 1 e della Juventus che ha avuto la meglio sul Monza per 2 a 1, in Brianza, mettendo in seri guai la compagine di Nesta, sempre ultima.