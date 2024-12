Il Presidente Aurelio De Laurentiis a Radio CRC – “Auguri di Buon Natale all’intero nondo Napoli”

Il massimo esponente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, attraverso i microfoni della Radio ufficiale della Società azzurra, ovvero Radio CRC, ha voluto rivolgere gli auguri di Natale ai milioni di tifosi napoletani ed a tutto l’ambiente partenopeo, affermando quanto segue:

“Il 2024 si divide in due sezioni: i primi sei mesi ed i secondi sei mesi che si stanno concludendo nei prossima giorni. Dopo 14 anni di successi, l’unica squadra sempre in Europa, è stata la nostra. Poi c’è stato un blocco. Se ho fatto degli errori, mi assumo ogni responsabilità. Antonio Conte, mi ha dato una grossa mano ed ha capito che io avevo bisogno di ristrutturare. Faccio gli auguri al mister, a tutta la sua famiglia, alla moglie e alla figlia. Ringrazio Lele Oriali che ha scelto di collaborare con noi, insieme a tutto lo staff, li ringrazio per la costanza e l’amore che mettono nella vita quotidiana e nel rapporto con il Napoli e i calciatori.Tantissimi Auguri, ovviamente, al nostro capitano e alla squadra tutta, che sta facendo benissimo. Naturalmente mi rivolgo anche ai milioni di tifosi azzurri in Italia e nel Mondo. Un pensiero affettuos va pure a colro che soffono in questo momento. Vi raccomando di stare in famigka e spero che facciate una carezza ai bambini, alle mogli, ai parenti, in questa speciale giornata. Concludo promettendo che, a gennaio, affronteremo vari temi. Un cordiale augurio, infine, all’intera cittadinanza napoletana e al siondaco.”