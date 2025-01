Fabio Cudicini è morto: l’ex portiere del Milan aveva 89 anni

Una bacheca a cui si aggiungono un’altra Coppa Italia e una Coppa delle Fiere conquistate con la Roma dove aveva giocato, dopo gli esordi nell’Udinese, per ben otto stagioni, dal 1958 al 1966, guadagnandosi invece nella Capitale il soprannome di ‘Pennellone’ per via della sua altezza. Nato a Trieste il 20 ottobre 1935, Cudicini era cresciuto nelle giovanili dell’Udinese per poi passare alla Roma e infine al Milano dove lo volle fortemente Nereo Rocco malgrado lo scetticismo di chi lo riteneva ormai in parabola discendente, e invece il Ragno Nero (“Black Spider”, come venne ribattezzato dalla stampa britannica dopo due grandi prestazioni a Glasgow e Manchester) fu decisivo per tutte le vittorie rossonere di quel fortunato periodo. E proprio il Milan è stato il primo club a ricordarlo con queste parole postando anche una sua foto sui social: “La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio”.

